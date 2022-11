Randalierer haben an Halloween auch in diesem Jahr wieder für Polizeieinsätze in vielen Städten gesorgt. Aus ganz Deutschland werden Schlägereien und Sachbeschädigungen gemeldet. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hatten die Nachtschichten der Polizei kaum eine ruhige Minute. In Mainz, Neustadt an der Weinstraße und Kaiserslautern gab es Schlägereien, in Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern warfen oft vermummte Gruppen rohe Eier auf und in die Häuser. Außerdem musste die Polizei in vielen Orten gegen Ruhestörer ausrücken. In Friedrichshafen am Bodensee haben rund 20 Jugendliche randaliert. Sie bewarfen Anwohner mit Eiern, legten Brände und bewarfen herbeigerufene Polizisten mit Eiern und Steinen. Friedlich verlief dagegen die größte Halloween Party in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Etwa 30.000 Menschen feierten im Europapark die Nacht zum 1. November ohne dass Sicherheitskräfte oder Polizei einschreiten mussten.