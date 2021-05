per Mail teilen

Das Chemieunternehmen Zschimmer und Schwarz darf seinen Standort in Lahnstein ausbauen. Der Stadtrat hat dem Bebauungsplan für denehemaligen Güterbahnhof in Oberlahnstein zugestimmt. Nach Angaben der Verwaltung kann Zschimmer und Schwarz dort jetzt ein neues Laborgebäude bauen. Das Chemieunternehmen ist einer der größten Arbeitgeber in Lahnstein.