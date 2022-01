Frau stirbt wegen falsch eingebauter Heizung - Bewährungsstrafe

Das Amtsgericht Lahnstein hat nach eigenen Angaben einen Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er für den Tod einer Seniorin aus Fachbach verantwortlich ist. Nach Überzeugung des Richters hatte er in dem Haus in Fachbach eine Heizung eingebaut, diese aber weder warten noch reparieren lassen, obwohl deutlich messbar Ruß austrat. Außerdem hatte der Beschuldigte keine abdichtende Tür zum Heizungsraum eingebaut. Die 71 Jahre alte Frau aus Fachbach war an einer Rauchvergiftung gestorben. Der Sohn der Verstorbenen hatte eine höhere Strafe gefordert, die Verteidigung Freispruch. Mit der Bewährungstrafe von sechs Monaten folgte das Gericht letztlich dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte muss zudem 2.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.