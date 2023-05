Das Blitzlichtgewitter ist garantiert: Ein Großtransport bringt die außer Dienst gestellte U17 über den Rhein nach Speyer. Am Sonntagabend macht das U-Boot eine Pause in Lahnstein.

Nach Angaben der Stadtverwaltung Lahnstein soll die ausgemusterte U17 am Samstagabend gegen 18:00 Uhr in Oberlahnstein eintreffen. Ihr Ankerplatz befindet sich demnach in der Nähe der Lahnmündung, an der Reede am sogenannten Hafenköppchen.

Feuerwehr Lahnstein leuchtet Ankerplatz von U17 aus

Die Feuerwehr wird nach Angaben der Lahnsteiner Verwaltung bis 23 Uhr dafür sorgen, dass der Ankerplatz hell genug ausgeleuchtet ist, damit jeder das etwa 500 Tonnen schwere U-Boot gut sehen kann.

Die U17 war Ende April in Kiel in der Werft ThyssenKrupp Marine System auf ein Ponton verladen worden. Dort war das U-Boot in den vergangenen Wochen demilitarisiert worden. Seit dem 28. April ist das alte U-Boot jetzt auf den Weg nach Speyer.

Lezte Arbeiten in Speyer, dann Transport nach Sinsheim

Dort werden in der Werkstatt des Technik Museums Speyer diverse Arbeiten erledigt, bevor das U-Boot zu seinem endgültigen Ziel ins Technik Museum Sinsheim nach Baden-Württemberg gebracht wird. Beide Museen zeigen nach eigenen Angaben zusammen auf über 200.000 Quadratmetern mehr als 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte.

Der Großtransport des ausgemusterten U-Bootes ist nach Angaben des Präsidenten der Technik Museen Sinsheim Speyer, Hermann Layher, eine riesige logistische Herausforderung.

Bei der Ankündigung des Vorhabens sagte er, der Transport werde mit einem hochsee- und flusstauglichem Ponton durchgeführt - von Kiel aus über den Nord-Ostsee-Kanal, die Nordsee und den Rhein. "Dies wird ein Transport an der Grenze zum Machbaren", so Layher wörtlich.

Im Technik Musuem in Sinsheim ist auch eine Concorde ausgestellt. SWR

Neues Leben als Museums-U-Boot in Sinsheim

Die U17 war den Angaben aus Lahnstein zufolge seit 1973 im Einsatz und wurde im Dezember 2010 in Eckernförde ausgemustert. Das Besondere an diesem Expemplar sei, dass es während eines Übungsprogramms als erstes Nachkriegs-U-Boot den Atlantik überquert habe. Nach seiner Außerdienststellung lag die U17 elf Jahre lang in einem Marinearsenal in Wilhelmshaven, bis sie im Juli 2021 ein letztes Mal in See stach. Das Boot wurde von dort nach Kiel geschleppt.