LahnStar-Busse sollen Anrufsammeltaxis ersetzen

In Limburg gehen am Samstag vier neue Kleinbusse in Betrieb, die nicht nach einem festen Fahrplan fahren, sondern nach Bedarf angefordert werden können. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird das neue Angebot im öffentlichen Nahverkehr am Mittag vorgestellt, ab 19 Uhr fahren die sogenannten LahnStar-Busse dann zum ersten Mal. Alle vier Kleinbusse haben den Angaben zufolge Elektromotoren und Platz für acht Fahrgäste. Das neue ÖPNV-Angebot richtet sich demnach vor allem an Bürger in den Limburger Stadtteilen, wie Linter, Staffel oder Dietkirchen. Sie könnten die Busse per Telefon oder Handy-App anfordern und sich ab sechs Uhr morgens von einem in den nächsten Stadtteil fahren lassen. In der Limburger Innenstadt seien die Kleinbusse ab 19 Uhr unterwegs. Die Fahrt koste so viel wie eine Busfahrkarte im Stadtgebiet plus Zuschlag: knapp 2,70 Euro. Koordiniert wird das neue Angebot den Angaben zufolge vom Rhein-Main-Verkehrsverbund. Künftig sollen in Limburg fünf solcher Kleinbusse Anrufsammeltaxis ersetzen. Ein Bus wird demnach derzeit noch umgebaut, damit er barrierefrei ist.