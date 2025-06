Großbrand in Kottenheim: In dem Ort im Kreis Mayen-Koblenz ist am Samstagmorgen in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Sie gehört einer Firma für Industrietechnik. Bei dem Brand seien Gasflaschen explodiert, die auf dem Gelände gelagert waren, heißt es von der Verbandsgemeinde. Verletzt wurde niemand.