Lageplan für den Rheinland-Pfalz-Tag 2023 in Bad Ems

In Bad Ems wird vom 16. bis 18. Juni der Rheinland-Pfalz-Tag gefeiert. Es gibt jede Menge zu entdecken. Wir beantworten die wichtigsten Fragen und zeigen anhand einer Karte, wo Sie was finden.

Wo kann ich parken? Wo sind die Bühnen? Wo hält der RLP-Shuttlebus und wo lang zieht der Festumzug am Sonntag? Diese digitale Karte soll Ihnen dabei helfen, sich während des Rheinland-Pfalz-Tages in Bad Ems zurechtzufinden.

Bühnen, Toiletten, Parkmöglichkeiten beim RLP-Tag in Bad Ems

Die gelb hinterlegten Noten stehen zum Beispiel für die Bühnen. Wenn Sie auf das Symbol klicken, geht ein kleines Fenster auf. Dort ist unter anderem der Link zum jeweiligen Programm hinterlegt. So finden Sie Konzerte, Musik und Shows.

Die Fähnchen stehen für alle anderen Attraktionen. Hinterlegt sind auch die Haltestellen des kostenlosen RLP-Shuttlebusses, sowie die Standorte der öffentlichen Toiletten.

Wenn Sie auf den Bahnhof Bad Ems klicken, finden Sie Infos zur An- und Abreise beim Rheinland-Pfalz-Tag.

Anreise zum Rheinland-Pfalz-Tag: Am besten mit Bus und Bahn

Besucher können nach Angaben der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau während des Rheinland-Pfalz-Tags nicht innerhalb der Stadt parken. Die Stadt Bad Ems bittet Besucherinnen und Besucher deshalb den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Deshalb werden mehr Züge und Busse eingesetzt.

Am Samstag und Sonntag werden vormittags zusätzliche Züge zur Anreise angeboten. An allen Abenden fährt die Lahntalbahn ab etwa 17 Uhr, Freitag ab 20 Uhr, zur Abreise im Halbstundentakt.

Außerdem bringen zusätzliche Busse die Besucherinnen und Besucher unter anderem aus dem Hunsrück und dem Westerwald nach Bad Ems. Die Busse fahren in der Regel im Stundentakt bis in die Nacht wieder zurück in Richtung Westerburg über Montabaur und nach Nastätten und Nassau, sowie zum Koblenzer Hauptbahnhof.

Einschränkungen für Auto- und Radfahrer beim RLP-Tag

Besucher, die mit dem Auto anreisen, können den Angaben zu Folge auf Park&Ride-Parkplätzen unmittelbar an der B260 parken. Von dort aus fahren regelmäßig Shuttlebusse zum Festgelände.

Auch Radfahrende müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Die Radwege in der Innenstadt werden nach Angaben der Verbandsgemeinde zum Teil gesperrt und umgeleitet. Betroffen sind unter anderem der Lahnradweg und der Radweg Arzbach-Bad Ems. Besucher könnten trotzdem mit ihrem Fahrrad den RLP-Tag besuchen und ihre Räder am Rand der Veranstaltungsfläche auf ausgewiesenen und bewachten Fahrradparkplätzen abstellen.