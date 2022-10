Offenbar Polizei-Lagebericht aus Flutnacht aufgetaucht

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat offenbar einen Lagebericht aus der Flutnacht erst jetzt an den Flut-Untersuchungsausschuss weitergegeben. Das meldet die Mainzer "Allgemeine Zeitung".

Der Lagebericht, der der "AZ" vorliegt, dokumentiert demnach, dass Hubschrauberpiloten der Polizei in der Flutnacht nicht nur ein Video gedreht hätten, sondern gegen 1 Uhr das Innenministerium auch schriftlich, per Mail über die Lage an der Ahr unterrichtet hätten. Der Bericht sei neben dem Innenministerium auch an andere Stellen der rheinland-pfälzischen Hubschrauberstaffel und des zuständigen Polizeipräsidiums gegangen.

Schriftliche Schilderung der dramatischen Situation

In dem Bericht schrieben die Piloten laut "AZ", dass es von der Flussmündung bei Sinzig bis zum Ort Schuld am Ahr-Oberlauf zu einem Hochwasser mit "dramatischen Auswirkungen" gekommen sei. "Zahlreiche Häuser" stünden "bis zum Dach" unter Wasser. Menschen auf ihren Häusern würden mit Taschenlampen "SOS"-Signale senden. Und: Den Feuerwehren sei es nicht mehr möglich, aufgrund der "starken Strömung" die gefluteten Häuser anzusteuern.

Bericht soll erst kürzlich an Ausschuss übergeben worden sein

Wie die Zeitung weiter schreibt, soll der Lagebericht "erst vor wenigen Tagen" in die Beweisakten des Flut-Untersuchungsausschusses eingegangen sein - und das, obwohl der Ausschuss bereits im Februar sämtliche Dokumente zum Komplex "Lagebild" angefordert hatte. Sowohl das Ministerium als auch die Hubschrauberstaffel hätten ihn damals dem Ausschuss zukommen lassen müssen.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat bislang beteuert, in der Flutnacht kein vollständiges Lagebild gehabt zu haben. Der Minister steht seit Tagen massiv unter Druck. Grund ist ein Hubschraubervideo aus der Flutnacht, das ebenfalls erst vor kurzem seinen Weg in die Beweisakten des U-Ausschusses gefunden hat. Grund soll ein interner Dokumentationsfehler bei der Polizei gewesen sein.