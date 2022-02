"Lady Di Club" will Diana-Statue errichten

Der deutsche "Lady Di Club" will mit einer großen Statue an den Todestag der britischen Prinzessin Lady Diana vor 25 Jahren erinnern. Die Statue könnte in Vettelschoß (Kreis Neuwied) in einem britischen Themenhotel aufgestellt werden. Der Hotelbesitzer - der gebürtige Engländer Gary Blackburn - bot dem Fanclub aus Hameln in Niedersachsen an, der Gedenkstatue einen Platz im Garten bei seinem Hotel zu reservieren, so der Club. Der Brite habe eigenen Angaben zufolge im Hotelgarten unter anderem einen als riesige britische Fahne angemalten 52 Tonnen schweren Panzer stehen und Londoner Doppeldecker-Busse. Die Statue von Lady Diana soll vermutlich im Juni nach Vettelschoß geliefert werden. Am 31. August jährt sich der Unfalltod Dianas in Paris zum 25. Mal.