Wegen der Corona-Pandemie haben tausende Betriebe im Norden von Rheinland-Pfalz Kurzarbeitergeld beantragt. Die Bearbeitung der Anträge ist eine Mammutaufgabe für die Agenturen für Arbeit.

Bei der Arbeitsagentur Koblenz-Mayen haben in den beiden vergangenen Wochen rund 2.250 Betriebe Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiter beantragt. Im Februar waren es nach Angaben der Agentur nur sieben. Die Anträge würden nun in der Reihenfolge bearbeitet, wie sie eingegangen seien.

"Das ist für uns eine Riesenherausforderung." Frank Schmidt, Leiter der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen

Um die Flut der Anträge zu bearbeiten, habe er sein Team komplett umorganisiert, sagt Frank Schmidt. Mitarbeiter, die zuvor in der Berufsberatung tätig waren, seien innerhalb einer Woche mithilfe von Kurzschulungen soweit fit gemacht worden, dass sie in der Hotline Fragen beantworten oder in der Sachbearbeitung mithelfen könnten.

Bearbeitung der Anträge in Schichtarbeit

Normalerweise dauere es eine Woche, bis ein Antrag bearbeitet sei, sagt Frank Schmidt. Deshalb arbeiteten seine Mitarbeiter jetzt in Schichten von sechs Uhr morgens bis 22 Uhr abends, um möglichst viele Anträge zu erledigen. Sogar über Wochenendarbeit denkt der Agenturchef nach eigenen Angaben nach. Ob diese Maßnahmen allerdings ausreichten, alle Anträge fristgerecht zu bearbeiten, könne auch er nicht garantieren.

Mitarbeiter an Hotlines aufgestockt

Außerdem habe die Agentur auch noch andere Aufgaben zu erledigen: Arbeitsvermittlung, Berufsberatung, Grundsicherung. All das soll auch in Zeiten von Corona weiterlaufen. Allerdings ist auch in der Agentur für Arbeit derzeit kein Publikumsverkehr erlaubt. Beratungsgespräche gibt es nur am Telefon - auch zum Kurzarbeitergeld.

Bundesweit hätten die Arbeitsagenturen die Zahl der Mitarbeiter an den Telefonhotlines deshalb von 4.000 auf 18.000 aufgestockt, sagt Frank Schmidt. Trotzdem seien die Hotlines oft überlastet. Schmidt rät, nicht in den Hauptzeiten anzurufen, sondern lieber früher oder später am Tag. Alle Hotlines seien bis 18 Uhr geschaltet.