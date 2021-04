Die Marienhaus GmbH kritisiert Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU): Es gebe zu wenig finanzielle Unterstützung in der Corona-Pandemie. Das habe Folgen für die Mitarbeiter.

Die Marienhaus GmbH wird nach eigenen Angaben als erster kirchlicher Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz für einige seiner Häuser Kurzarbeit anmelden. In einen Brandbrief an Bundesgesundheitsminister Spahn begründet das Unternehmen den Schritt mit der unzureichenden Unterstützung während der Corona-Krise. Die Krankenhäuser in Deutschland sind aktuell gehalten, für Corona-Patienten so viele Betten wie möglich frei zu halten.

Forderung nach 700 Euro Bettenpauschale am Tag

Dafür bekommen sie nach Angaben der Marienhaus GmbH 560 Euro pro Tag pro Bett. Das reiche aber bei weitem nicht aus, so ein Sprecher. Die Auslastung liege gerade bei weniger als 40 Prozent. Nötig wären deshalb mindestens 700 Euro, damit die Verluste ausgeglichen werden könnten, fordert das Waldbreitbacher Krankenhausunternehmen in einem Brandbrief an Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU). Sollte sich die Corona-Lage noch einige Monate so hinziehen, dann drohe ein Minus von bis zu 30 Millionen Euro, sagte der Sprecher der Marienhaus GmbH dem SWR.

Kurzarbeit in der Verwaltung

Die Kurzarbeit sei jetzt unumgänglich, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Geplant seien sie vorläufig nicht im medizinischen Bereich, sondern vor allem in der Verwaltung. Die Marienhaus GmbH betreibt nach eigenen Angaben allein in Rheinland-Pfalz 15 Krankenhäuser. Schon zuvor hatten größere private Krankenhausbetreiber Kurzarbeit angekündigt. Die Marienhaus GmbH ist der erste kirchliche Träger, der sich zu diesem Schritt entscheidet.

Andere Klinik-Betreiber reagieren zurückhaltend

Nach der Ankündigung der Marienhaus GmbH, in einigen Krankenhäusern Kurzarbeit anzumelden, halten sich andere Klinik-Betreiber aus der Region zurück. Kurzarbeit sei in der aktuellen Situation noch kein Thema, heißt es beispielsweise vom Deutschen Roten Kreuz und vom Katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur. Trotzdem sei die Situation an allen Standorten sehr schwierig, so ein Sprecher des Katholischen Klinikums.

Ähnlich sieht es beim Deutschen Roten Kreuz aus. Nach Angaben des Leiters der Trägergesellschaft Süd-West liegt die Belegung in den Akutkrankenhäusern momentan bei etwa 40 Prozent, in den Fachkliniken bei 35 Prozent. Man hoffe aber weiter darauf, dass Bundesgesundheitsminister Spahn das Hilfspaket für Krankenhäuser aufstockt. Insbesondere die Pauschale von 560 pro Tag pro freies Bett müsste deutlich erhöht werden. Sollte dies passieren, könnte auch die Kurzarbeit bei der Marienhaus GmbH noch verhindert werden, so ein Sprecher des Unternehmens.