Die vermisste 16-Jährige aus dem Kreis Neuwied ist nach Angaben der Polizei gefunden worden. Und zwar am Freitag in Hennef an der Sieg. Es gehe ihr gut. Den Angaben zufolge war sie am Mittwoch aus einer Bonner Klinik verschwunden. Danach war eine größere Suchaktion ausgelöst worden. Auch in Buchholz im Kreis Neuwied war dabei ein Polizeihubschrauber im Einsatz.