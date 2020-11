Stasi-Akten sollen künftig auch im Bundesarchiv in Koblenz von interessierten Bürgern eingesehen werden können. Das hat der Bundesbeauftragte für die Stasiunterlagen, Roland Jahn, mitgeteilt. Er freue sich, dass "die schwierige Operation" der Eingliederung des Stasiunterlagen-Archivs ins Bundesarchiv nun zu einem erfolgreichen Abschluss komme, sagte Jahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Einsicht in die Akten werde künftig an allen Orten des Bundesarchivs möglich sein - also neben Koblenz auch in Freiburg, Bayreuth und Ludwigsburg. Die Stasi-Unterlagen gehörten zum "kulturellen Gedächtnis der Nation". Ende Oktober hatten sich die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen auf ein entsprechendes Gesetzespaket verständigt.