Die Suche nach Munitionsresten auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Stegskopf im Westerwald ist fast abgeschlossen. Das hat die Stiftung DBU Naturerbe mitgeteilt, die sich um die Fläche kümmert. Demnach sind die sogenannten Testfeldsondierungen bereits erfolgt. Wie die Stiftung DBU Naturerbe mitteilt, haben Kampfmittelräumer in den vergangenen Monaten an verschiedenen Stellen neben den Wegen Probegrabungen gemacht. Die Ergebnisse würden derzeit noch ausgewertet. Aufgrund erster Ergebnisse sei aber bereits vereinbart worden, einen Teil der Seitenstreifen entlang der Wege bis zu 30 Zentimeter tief abzutragen. Damit habe man in der vergangenen Woche bereits begonnen.

Sollte die zuständige Behörde zu dem Ergebnis kommen, dass keine Gefahr für Menschen besteht, könnten einige Wege auf dem Stegskopf für Wanderer oder Radfahrer freigegeben werden. Demnach sind die sogenannten Testfeldsondierungen bereits erfolgt.