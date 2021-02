Unbekannte haben auf einer Weide im Dieblicher Ortsteil Mariaroth an der Mosel von zwei Pferden die Mähnen und Teile des Schweifs abgeschnitten. Wie die Polizei in Brodenbach mitteilt, hat die Halterin am Samstag darüber die Polizei verständigt. Die Frau hatte zuvor Mitte Februar die abgeschnittenen Mähnen an ihren Pferden festgestellt. Die Polizei in Brodenbach will nach eigenen Angaben nun im Bereich der Weide in Mariaroth verstärkt Streife fahren und bittet mögliche Zeugen, die etwas beobachtet haben, um Hinweise. Die Hintergründe, so ein Polizeisprecher, seien völlig unklar.