Nürburgring-Geschäftsführer Mirko Markfort freut sich darüber, dass die rheinland-pfälzische Landesregierung die Rennstrecke als Modellprojekt für Veranstaltungen mit Zuschauern im Freien benannt hat. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte das am Dienstag in einer Pressekonferenz zu weiteren Öffnungsschritten verkündet und gesagt, darüber wolle die Landesregierung in den kommenden Tagen auch mit dem Landkreis sprechen. Markfort schreibt in den sozialen Medien, er bedanke sich für das Vertrauen. Der Nürburgring baue auf den bereits erfolgreich erprobten Zuschauerkonzepten auf. Unter besonderen Corona-Auflagen hatte es im vergangenen Herbst bereits das 24-Stunden-Rennen und die Formel 1 auf dem Nürburgring gegeben.