In einer viel befahrenen Straße in Neuwied hat sich am Freitag ein etwa ein Meter tiefes Loch aufgetan. Die Stadt hat deswegen die Langendorfer Straße vollständig gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Nach Angaben eines Stadtsprechers hat das Loch einen Durchmesser von etwa eineinhalb Metern. Bislang ist völlig unklar, wie es entstehen konnte. Verletzt wurde niemand. Die Stadt hat bereits am Freitagmittag Kontakt mit einer Spezialfirma aufgenommen, die jetzt prüft, wie das Loch entstehen konnte und wie der Schaden behoben werden kann. Wie lange das dauert ist aber bislang noch unklar.