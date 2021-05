Die Neuwieder Katzenhilfe braucht eine neue Unterkunft. Wie der Verein mitteilt, müssen die Räume in der Rheinstraße aufgegeben werden. Der Grund für den Umzug sind nach eigenen Angaben Probleme mit dem neuen Vermieter. Deshalb sucht die Katzenhilfe schnellstmöglich eine geeignete Immobilie, die gemietet oder sogar gekauft werden kann. Auch ein Grundstück käme in Frage. In der Hauptpflegestelle in Neuwied leben nach Angaben des Vereins derzeit rund 30 Katzen. Die Ehrenamtlichen rechnen jedoch in den nächsten Wochen mit jeder Menge Nachwuchs.