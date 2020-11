Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Auto im Kreis Neuwied sind drei Schülerinnen verletzt worden. Die Kinder sind zehn und zwölf Jahre alt. Nach Angaben der Polizei erlitt eines der Mädchen bei dem Unfall schwere Verletzungen. Das zwölf Jahre alte Kind sei mittlerweile aber wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie es am Mittwoch weiter hieß, war der vollbesetzte Schulbus auf einer Landstraße aus St. Katharinen kommend unterwegs. Um eine Mülltonne am Fahrbahnrand zu umfahren, habe der Fahrer den Bus leicht in Richtung Fahrbahnmitte gesteuert. In diesem Moment sei das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Ein Polizeisprecher bezifferte den entstandenen Schaden mit etwa 15.000 Euro.