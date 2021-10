Spontane Busstreiks

Die Gewerkschaft Verdi hat Busfahrer erneut zum Streik aufgerufen, auch das nördliche Rheinland-Pfalz ist von dem Ausstand betroffen. Pendler müssen sich auf Ausfälle einstellen.

Nach Auskunft des Verkehrsverbundes Rhein Mosel, VRM, sind von dem Busstreik Verbindungen im Rhein-Hunsrück-Kreis, im Kreis Neuwied, in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Bad Breisig betroffen. Außerdem Buslinien in Mayen, auf dem Maifeld, in Lahnstein, Koblenz, Bad Ems-Nassau und Nastätten und Lahnstein. Bei dem von Verdi unangekündigten Streik beteiligen sich unter anderem Busse der Rhein Mosel GmbH oder des Koblenzer Unternehmens Zickenheiner. Es sei unklar welche Auswirkungen der Streik habe, es könne den ganzen Tag zu Ausfällen kommen, so das Unternehmen auf seiner Internetseite. In dem Tarifstreit geht es um Fördermittel, die das Land Rheinland-Pfalz bereits letztes Jahr zugesagt hatte, die offenbar aber noch nicht geflossen sind.