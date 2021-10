Abkochgebot für Trinkwasser teilweise aufgehoben

per Mail teilen

In einigen Orten der Verbandsgemeinde Altenahr müssen die Menschen nach Angaben der Kreisverwaltung das Trinkwasser nicht mehr abkochen.

Mit sofortiger Wirkung sei das Gebot in Berg mit allen Ortsteilen und in Kirchsahr, Winnen und Hürnig aufgehoben. In Binzenbach und Burgsahr dagegen seien mögliche Trinkwasser-Verunreinigungen noch nicht ausgeschlossen. Laborkontrollen hätten jetzt ergeben, dass die Qualität nach der Trinkwasserverordnung wieder gegeben sei. Dennoch werde das Leitungswasser zunächst weiter mit Chlor desinfiziert.