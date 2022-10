In den Kommunen in Rheinland-Pfalz ist Energiesparen angesagt. Das trifft auch Schlittschuhbahnen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler hat man sich deshalb eine Alternative für das Winterevent überlegt.

Im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler sollte es in den Wintermonaten eigentlich wieder eine Eislaufbahn geben. Die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH hat sich aber wegen der Energiekrise für eine energiesparende Alternative entschieden. Für Ende November kündigen sie eine Rollschuhbahn im Kurpark an.

Unter dem Motto "Keep on Rollin" öffnet die Rollschuhbahn demnach vom 25. November bis 15. Januar ihre Türen. Jeden Freitag soll es auch eine Rollschuhdisco mit Musik geben. Mit diesem Angebot will die Marketing GmbH der großen Nachfrage gerecht werden und gleichzeitig einen Beitrag in Sachen Energiesparen leisten, so der Geschäftsführer Jan Ritter. Das sei gemeinsam mit Bürgermeister Guido Orthen entschieden worden.

Rollschuhbahn wesentlich kostengünstiger

Der Bedarf an Strom und Wasser für die 450 Quadratmeter große Rollschuhbahn liege demnach bei einem Bruchteil dessen, was für eine Eislauffläche gebraucht werde. Gäste sollen auch die Möglichkeit haben, Rollschuhe oder Inlineskates auszuleihen.

Schulen und Kindergärten sollen die Rollschuhbahn kostenlos, klassen- oder gruppenweise, buchen können. Die Rollschuhbahn in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird von vielen regionalen Unterstützern getragen, darunter die Stadt, das Spenden-Shuttle und der Rotary-Club Bad Neuenahr.

Keine landesweite Regelung zu Schlittschuhbahnen

Zwar gibt es keine landesweite Regelung, dass Eislaufbahnen wegen der Energiekrise geschlossen bleiben sollen. Viele Kommunen verzichten in diesem Winter aber auf Eisbahnen, genau wie Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Diskussion um Lichter-Events Lumagica und Christmas Garden

In Koblenz wird es beispielsweise beim Christmas Garden auf der Festung Ehrenbreitstein keine Eisbahn geben. Diese war ursprünglich in diesem Jahr zum ersten Mal geplant. Auch die Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt in Koblenz wird es dieses Mal nicht geben.