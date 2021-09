Kunstinteressierte können Werke für zuhause ausleihen

In der Stadtbibliothek in Koblenz können Kunstinteressierte ab sofort Kunstwerke für zu Hause ausleihen. Die Werke, etwa Grafiken, Öl- oder Pastellgemälde, Photographien oder Keramikarbeiten können von Privatpersonen für 12 Wochen ausgeliehen werden. Dafür wird eine Leihgebühr von 8 Euro fällig. Firmen zahlen 32 Euro und dürfen die Kunstwerke knapp ein halbes Jahr zeigen. Nach Angaben der Direktorin der Stadtbibliothek, Susanne Ott, brauchen Ausleiher einen Bibliotheksausweis. Die Kunstwerke können entweder online in einem Katalog oder vor Ort angeschaut und ausgewählt werden. In der Artothek sind von 50 Künstlern aus der Region 130 Werke ausleihbar. Bis vergangenen Samstag waren sie im Mittelrhein-Museum ausgestellt. Mit der Artothek wollen das Museum und die Stadtbibliothek regionale Künstler bekannter machen. In vielen Städten in Deutschland gibt es bereits solche Artotheken, jetzt auch in Koblenz.