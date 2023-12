Kundgebung für Erhalt des Krankenhauses Altenkirchen

per Mail teilen

Der Betriebsrat des Altenkirchener Krankenhauses hatte am Donnerstag zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz in Altenkirchen aufgerufen. Sie richtete sich gegen die Sparpläne der Trägergesellschaft.

Das Deutsche Rote Kreuz als Träger hatte im Oktober angekündigt, das Krankenhaus in Altenkirchen zu einem regionalen Gesundheitszentrum mit ambulanter Versorgung umgestalten zu wollen. So sollen Kosten eingespart werden, denn die Trägergesellschaft ist insolvent.

Betriebsrat kritisiert Sanierungspläne für Krankenhaus in Altenkirchen

Der Betriebsrat des Krankenhauses hatte die Sanierungspläne stark kritisiert und bemängelt, die Einsparungen hätten gravierende Folgen für die Bevölkerung. Betriebsratsmitglied Isabella Jung-Schwandt hatte in einem früheren Interview mit dem SWR beispielsweise gesagt, die Notfallversorgung in der Region liege durch die Pläne künftig brach. Es gebe dann keine Schockraumversorgung für Arbeits-, Verkehrs- oder Haushaltsunfälle im Kreis Altenkirchen mehr. Patientinnen und Patienten müssten in einem solchen Fall erst aus dem Kreis herausgefahren werden.

Deshalb hatte der Betriebsrat für Donnerstagnachmittag ab 17 Uhr erneut zum Protest aufgerufen. Dabei wurde er nach eigenen Angaben von vielen Menschen aus Altenkirchen und der Region unterstützt, darunter Vereine, Kommunalpolitiker und Geschäftsleute.

Wie das DRK das Krankenhaus Altenkirchen umbauen will Das DRK möchte das Krankenhaus in Altenkirchen eigener Auskunft nach zu einem ambulant-stationären Gesundheitszentrum umbauen. Der Schwerpunkt soll künftig auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie liegen. Zudem soll das Krankenhaus als Notfall-Ambulanz dienen, ambulante Operationen sollen ebenfalls möglich sein. Das Krankenhaus soll außerdem weiterhin Schmerz-Tagesklinik sein. Und ein angegliedertes Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) soll chirurgische und internistische Eingriffe abdecken. Eine Innere Abteilung mit den bisherigen chirurgischen Operations-Kapazitäten würde es künftig dann nicht mehr in Altenkirchen geben.

700 Menschen kamen zur ersten Demo in Altenkirchen

Vor einigen Wochen hatte es schon einmal eine Demonstration in Altenkirchen gegeben. Etwa 700 Menschen hatten dort gegen die Sparpläne des DRK protestiert. Von der Insolvenz der Trägergesellschaft sind in Rheinland-Pfalz noch vier weitere DRK-Krankenhäuser betroffen, darunter auch in Hachenburg, Kirchen und Neuwied.