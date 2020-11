Die Verbandsgemeinde Wissen im Westerwald hat sich mit einem Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ans Bundeskanzleramt gewendet. Darin bittet die Verbandsgemeinde um eine finanzielle Soforthilfe für das Kulturwerk in Wissen. Wie die Verbandsgemeinde mitteilt, hat das Kulturwerk wie viele andere Veranstaltungsorte heftig mit der Corona-Krise zu kämpfen. Die Verluste lägen bereits jetzt bei rund 100.000 Euro. Hinzu komme, dass die Verbandsgemeinde die jährlichen Kosten von 200.000 Euro allein zu tragen habe. Dabei sei sie die zweithöchstverschuldete in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Verbandsgemeinde hat das Kulturwerk bisher keine Hilfen von Land und Bund erhalten. Private Veranstaltungsfirmen hingegen hätten finanzielle Hilfe bekommen. Das empfindet die Verbandsgemeinde als unsolidarisch und ungerecht.