Ab sofort wird es im Oberen Mittelrheintal einen Kulturrat geben. Seine Aufgabe ist es nach eigenen Angaben, die Kunst- und Kulturschaffenden in der Region besser zu vernetzen und kommende Kulturprojekte gemeinsam vorzubereiten. Mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 sei der Plan, dass ein Teil des Kulturprogramms von lokalen Künstlerinnen und Künstlern getragen wird, sagte Kulturmanagerin Sarah Piller. Damit das funktioniere, müssten aber Kunst, Politik und Tourismus zusammenkommen. So bringt beispielsweise Kulturberater Bartel Meyer aus Lahnstein den Kontakt zu freien Künstlern in den Kulturrat mit. Er möchte die bürokratischen Hürden niedrig halten, die es bei öffentlichen Aufträgen oft gebe. Der Touristikerin Kristina Neitzert geht es darum, Angebote für Gäste mit einem Kulturerlebnis zu verzahnen. Pianist und Produzent Matthias Frey könnte sich einen Kultur-Wanderpfad mit Musik und Theater vorstellen.