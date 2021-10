Unbekannte haben von einer Baustelle in Willroth im Kreis Altenkirchen Kupferkabel im Wert von 3.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, geschah der Diebstahl in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Täter lösten von den knapp 80 Metern Kabel am Tatort die Ummantelung und flüchteten mit ihrem Diebesgut über einen Feldweg in Richtung Bundesstraße 256. Die Polizei in Straßenhaus bittet nun mögliche Zeugen sich zu melden.