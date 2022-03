In einem Mehrfamilienhaus in Bendorf ist am späten Samstagabend in einer Küche ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, breiteten sich die Flammen vom Herd schnell auf die ganze Küche aus. Acht Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Ein Bewohner der betroffenen Wohnung wurde leicht verletzt. Sie ist momentan nicht bewohnbar.