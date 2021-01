per Mail teilen

Schulen und Lehrer im nördlichen Rheinland-Pfalz kritisieren die Landesregierung und das Bildungsministerium. Die Entscheidung gegen den geplanten Wechselunterricht sei zu kurzfristig getroffen worden. Der Verband fordert einheitliche Regeln.

Die Landesregierung hatte am Donnerstag beschlossen, dass die Grundschulen ab Montag doch nicht wie geplant in den Wechselunterricht gehen. "Diese Entscheidung kommt viel zu spät," kritisiert Lars Lamowski vom Verband Bildung und Erziehung für die Region Koblenz.

Lehrerverband: Die Verunsicherung ist groß

Die Situation sei besonders ärgerlich, weil die Lehrer bis jetzt schon sehr viel getan hätten, um den Wechselunterricht zu organisieren, betonte Lamowski im Gespräch mit dem SWR: "Das war ein riesiger logistischer Aufwand. Den hätte man sich sparen können. Die Zeit und Energie hätte man besser investieren sollen, um den Fernunterricht besser zu machen."

Wenn das Angebot jetzt kurzfristig zurückgenommen werde, stoße das nicht nur bei Lehrern und Schulleitern, sondern auch bei vielen Eltern auf großes Unverständnis, sagt Lamowski, der selbst Schulleiter an einer Schule in Kirchen im Kreis Altenkirchen ist: "Die Eltern haben mit dem Wechselunterricht geplant. Da kommen natürlich jetzt sofort wieder viele Fragen - zum Beispiel zur Notbetreuung. Das alles sorgt für eine große Verunsicherung."

Der Verband fordert deshalb eine bundesweit einheitliche Regelung, ab welchem Inzidenzwert Schulen wieder öffnen können. Das würde Klarheit und eine mittelfristige Perspektive geben, so Lamowski.

Grundschule aus dem Westerwaldkreis kritisiert vorgehen

Scharfe Kritik kommt auch von einer Grundschule im Westerwaldkreis. Kathrin Kronimus ist Konrektorin an der Grundschule Nentershausen und hatte sich am Donnerstag mit einer E-Mail an den SWR gewandt, um ihrem Ärger über die Entscheidung Luft zu machen.

Mittlerweile habe sie sich wieder etwas beruhigt, sagte die Lehrerin im SWR-Interview am Freitagmorgen: "Ich kritisiere aber schon, wie die Informationen zu uns weitergeleitet werden. Wir haben es schon geahnt, dass die Entscheidung mit dem Wechselunterricht wieder zurückgenommen wird. Jetzt haben wir den Salat."

Kurzfristige Entscheidungen strapazieren Nerven

Zwar sei es sinnvoll die Schulen nicht wieder zu öffnen, die vielen kurzfristigen Entscheidungen und Änderungen strapazierten die Nerven der Schulleiter und Lehrer aber unnötig, sagt Kronimus.

Der Neuwieder Landrat Achim Hallerbach (CDU) begrüßt die Entscheidung des Landes dagegen. Ein zu frühes Lockern der Maßnahmen könnte für eine weitere Infektionswelle sorgen - vor allem auch wegen der sich schneller verbreitenden Virusmutationen.