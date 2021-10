Freie Wähler kritisieren geplante Erweiterung des Outlet Centers

per Mail teilen

Die Landtagsfraktion der Freien Wähler kritisiert die geplante Erweiterung des FOC Outlet Centers in Montabaur im Westerwald. Wie die Partei mitteilt, würden die Pläne massiv die Entwicklung benachbarter Innenstädte bedrohen. Die Freien Wähler fordern die Landesregierung daher nach eigenen Angaben auf, klar zu der geplanten Erweiterung des Outlet Centers Stellung zu beziehen. Denn bereits im April hätten die umliegenden Städte Andernach, Koblenz, Mayen, Neuwied und Limburg eine Resolution gegen die Erweiterung verabschiedet. Auch dazu solle die Landesregierung nach Ansicht der Freien Wähler Stellung beziehen. Denn die Erweiterung des Outlet Centers widerspreche dem Bestreben, die Innenstädte im Land als lebendige Einkaufsmöglichkeiten zu erhalten. Das Outlet Center in Montabaur soll in den kommenden Jahren auf die doppelte Größe ausgebaut werden. Die Stadt und die Verbandsgemeinde Montabaur sind nach eigenen Angaben für die Erweiterung.