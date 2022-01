Bischof Bätzing kritisiert emeritierten Papst Benedikt XVI.

Der Limburger Bischof Georg Bätzing hat den emeritierten Papst Benedikt XVI. in der Missbrauchsaffäre kritisiert. Er habe mit seinen Aussagen zu dem Gutachten, das in der vergangenen Woche für das Erzbistum München und Freising veröffentlicht wurde, für Verwirrung und Empörung gesorgt. Bätzing wandte sich direkt an den ehemaligen Papst und Münchner Erzbischof, Joseph Ratzinger: Er solle sich nicht an die Vorgaben seiner Berater halten, sondern zugeben, dass er Fehler gemacht habe und bei den Betroffenen um Verzeihung bitten. Das würde vielen Gläubigen und vor allem Betroffenen helfen. Zu dem Gutachten hatte sich am Donnerstag auch der Münchner Kardinal Marx geäußert. Er sei erschüttert und übernehme persönliche Verantwortung. Das nannte Bätzing authentisch.