Krisenforscher Roselieb kritisiert Ahrtal-Gutachten der Staatsanwaltschaft Koblenz

In dieser Woche kam ein Gutachten der Staatsanwaltschaft Koblenz zum Katastrophenschutz an der Ahr auf den Tisch. Und das hat in der Mainzer Landespolitik gleich für Aufsehen gesorgt. Immerhin sieht es so aus, dass deswegen der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe in eine weitere Runde geht. Doch jetzt gibt es auch Kritik am Gutachten selbst. Frank Roselieb, Leiter des Instituts für Krisenforschung in Kiel, konnte sich das Gutachten komplett anschauen und sieht im Gutachten selbst handwerkliche Fehler. Und diese Aussagen könnten jetzt auch wieder Einfluss auf das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft haben.