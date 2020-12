per Mail teilen

Die Kriminalpolizei Koblenz hat fünf Männer festgenommen, die unter anderem eine Rentnerin um mehrere Hunderttausend Euro betrogen haben sollen. Sie hatten sich nach Angaben der Ermittler bei ihrer Tat als Polizisten ausgegeben. Die Hintermänner werden in der Türkei vermutet.

In den frühen Morgenstunden haben den Angaben zufolge 75 Polizeibeamten sieben Wohnungen durchsucht - in Bad Hönningen, Rheinbrohl, Linz und Neuwied. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftbefehle gegen die Männer erlassen. Den Männern werde banden- und gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Bei den Durchsuchungen seien fünf Beschuldigte festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Sie sollen in acht Fällen versucht haben, ältere Menschen als falsche Polizisten zu betrügen.

350.000 Euro in Plastiktüte erbeutet

In drei Fällen sei ihnen das auch gelungen. Demnach hatte unter anderem eine 77-jährige Frau aus Koblenz den Tätern Bargeld, Schmuck und Goldbarren in einer Plastiktüte vor der Haustür übergeben - im Wert von mehr als 350.000 Euro.

Die mutmaßlichen Täter seien nach bisherigen Ermittlungen für ihren Auftrag bezahlt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das erbeutete Vermögen sei vermutlich zu den in der Türkei sitzenden Hintermännern transportiert beziehungsweise transferiert worden.

Mutmaßliche Täter werden Haftrichter vorgeführt

Nach Polizeiangaben wurden bei den Wohnungsdurchsuchungen auch viele Beweise sichergestellt, die jetzt umfassend ausgewertet werden müssten. Die Beschuldigten werden jetzt dem Haftrichter des Amtsgerichts Koblenz vorgeführt. Das Gericht entscheidet dann, ob die Männer in Untersuchungshaft kommen. Gegen die mutmaßliche Hintermänner in der Türkei wird noch ermittelt.