Im vergangenen Jahr gab es im nördlichen Rheinland-Pfalz spürbar weniger Straftaten als im Vorjahr. Das hat die Polizei am Donnerstag in ihren Kriminalstatistiken bekannt gegeben. Das Polizeipräsidium Koblenz meldet rund fünf Prozent weniger Straftaten. Ein Grund dafür sei unter anderem die Corona-Pandemie. So sei beispielsweise deutlich seltener eingebrochen worden, weil viele Menschen zuhause geblieben seien. Ähnlich sei es auch in Neuwied und Zell gewesen. Rund zwei Drittel aller Straftaten konnten den Angaben zufolge aufgeklärt werden.