Im Bopparder Museum kann demnächst die so genannte Kreuzaltargruppe besichtigt werden. Die drei Altarfiguren waren in den 70er Jahren aus der Karmeliterkirche in Boppard gestohlen worden. Die Wiederbeschaffung dauerte Jahrzehnte. Die Kirchengemeinde und das Museum Boppard einigten sich nach eigenen Angaben darauf, die Originale künftig an einem sicheren Ort zu präsentieren. In der Kirche stehen bereits seit den 90er Jahren Kopien der Altarfiguren. Da die Museen durch den Lockdown geschlossen sind, bietet das Museum Boppard im Internet einen virtuellen 3D-Rundgang an, bei dem auch die Kirchenfiguren besichtigt werden können.