Bei der Kreistagssitzung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems will Landrat Puchtler am Montag über den Stand mehrerer Bauprojekte im Rhein-Lahn-Kreis informieren. Es geht unter anderem um den Bau der Mittelrheinbrücke zwischen St. Goar und St. Goarshausen. Nach jahrelangem Streit soll im Januar ein Raumordnungsverfahren für das Bauprojekt eingeleitet werden. Beim geplanten Lückenschluss des Lahntalradwegs zwischen Laurenburg und Geilnau will Puchtler den Zeitplan vorstellen. Außerdem will er sich zu einer möglichen Umgehungsstraße in Braubach äußern, für die eine Bürgerinitiative kämpft. Die öffentliche Sitzung des Kreistages beginnt um 17:00 Uhr in der Sporthalle des Goethe-Gymnasiums in Bad Ems.