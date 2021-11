Kreistag MYK investiert in Digitalisierung, Breitbandausbau und Schulen

Der Landrat des Kreises Mayen-Koblenz Alexander Saftig (CDU) hat am Montagabend den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorgestellt. Außerdem hat der Kreistag Maßnahmen für einen besseren Hochwasserschutz beschlossen. Der Kreis plant im kommenden Jahr etwa 1,1 Millionen Euro in das Projekt "Smarte Region MYK 10" zu investieren. Damit soll die Digitalisierung im Kreis vorangetrieben werden. Einen ersten Ideenwettbewerb dazu habe es bereits gegeben. Die drei besten Projekte sollen im kommenden Jahr umgesetzt werden. Im Haushaltsentwurf 2022 sind knapp vier Millionen Euro für Baumaßnahmen an den kreiseigenen Schulen vorgesehen. Beispielsweise für die Sanierung von Toilettenanlagen oder den Austausch von Fenstern. Auch in den Breitbandausbau und in den Straßenausbau soll investiert werden. Der Kreistag hat auch Maßnahmen für den Hochwasserschutz beschlossen. So sollen beispielsweise die Bäche und Flüsse mit zusätzlichen Pegeln ausgestattet werden.