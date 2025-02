Der Kreistag in Montabaur will entscheiden, wie es mit dem insolventen DRK-Krankenhaus in Hachenburg weitergeht. Möglicherweise schießt der Kreis eine Zeit lang Geld zu.

Die Sondersitzung des Westerwälder Kreistags am Mittwochabend dreht sich vor allem um die Frage, ob der Landkreis mögliche Verluste des insolventen Hachenburger Krankenhauses übernimmt. Nach Angaben von Landrat Achim Schwickert (CDU) geht es um maximal drei Monate. Der Grund: Der Insolvenzverwalter benötige noch Zeit, um mit Interessenten zu verhandeln, die das insolvente Krankenhaus übernehmen wollen. Die Zustimmung des Kreistags ist sehr wahrscheinlich. Denn wenn kein neuer Investor gefunden wird, ist der Landkreis gesetzlich dazu verpflichtet, das Krankenhaus selbst zu übernehmen. Dazu fehle aber unter anderem das Personal und die Kompetenz, sagt Landrat Achim Schwickert. Landkreis Altenkirchen will ebenfalls über Überbrückungsfinanzierung abstimmen Auch der Landkreis Altenkirchen bereitet nach eigenen Angaben eine Übergangslösung für das insolvente Krankenhaus in Kirchen vor. Obwohl es bereits einen Interessenten für den Weiterbetrieb des Krankenhauses gebe, könne dieser das Krankenhaus nicht schon zum 1. März übernehmen, sagt die Kreisverwaltung. Weil der Insolvenzverwalter den Betrieb nicht über den 28. Februar hinaus weiterführen wolle, will der Kreistag Altenkirchen in seiner nächsten Sitzung ebenfalls über eine Überbrückungsfinanzierung abstimmen. Landrat Peter Enders (CDU) teilt mit: "Ich habe immer wieder deutlich gemacht, dass der Kreis sich seiner Verantwortung nicht verschließen wird." Krankenhausgesellschaft hatte im Dezember erneut Insolvenz angemeldet Im Dezember 2025 war die erneute Insolvenz der DRK-Trägergesellschaft Süd-West bekannt geworden. Betroffen davon sind die zugehörigen Kliniken in Alzey, Hachenburg, Kirchen und Neuwied, sowie das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) und die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen. Erst wenige Monate zuvor hatten die Krankenhäuser nach eigenen Angaben das erste Insolvenzverfahren erfolgreich abgeschlossen. RLP Rückzug aus Klinikgeschäft Was der DRK-Rückzug aus RLP-Krankenhäusern bedeutet Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) gibt in RLP seine Krankenhäuser auf. Was wir bislang dazu wissen und was das für Patienten und Mitarbeitende bedeutet, haben wir zusammengefasst. Anfang Februar gab der DRK-Landesverband dann zudem bekannt, das DRK wolle sich ganz aus der Klinikversorgung in Rheinland-Pfalz zurückziehen.