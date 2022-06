Kreistag beschließt schrittweisen Rückbau von Helferzentren

Der Kreis Ahrweiler will den Einsatz freiwilliger Helfer zum Bewältigen der Flut-Folgen umstrukturieren. Das Helferzentrum in Grafschaft-Ringen sowie das Spendenverteilzentrum in Grafschaft-Gelsdorf werden daher nach Angaben des Kreises geschlossen. Das hat der Kreistag in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen. Man sei den tausenden Helfern zutiefst dankbar, sagte Landrätin Cornelia Weigand (parteilos). Jetzt zeichne sich aber ab, dass zunehmend Fachleute gebraucht werden. Der finanzielle Aufwand zum Betrieb einzelner Einrichtungen sei nicht mehr vertretbar. Zudem sei die Zusammenarbeit mit einem Teil der Helferorganisationen nicht immer verlässlich und professionell gewesen, so die Landrätin. Spendengüter würden deshalb nur noch bis Ende Juli ausgegeben. Ein Dorf aus Wohncontainern werde bereits im Juni abgebaut. Der Helfer-Shuttle hatte zuvor von sich aus erklärt, seine Freiwilligen ab sofort über eine Online-Börse an Betroffene im Ahrtal zu vermitteln