Der Kreistag in Ahrweiler beschäftigt sich heute mit der politischen Zukunft von Landrat Jürgen Pföhler. Die Fraktionen sollen über eine Resolution der SPD abstimmen, in der ein personeller Neustart verlangt wird.

In der Vorlage für den Ratsbeschluss fordern die Sozialdemokraten den Landrat auf, den Weg für einen Neuanfang freizumachen. Die Freien Wähler und die CDU-Fraktion, deren Mitglied Pföhler ist, wollen sich nach eigenen Angaben der SPD-Resolution anschließen. Die Parteien haben sich allerdings vorerst gegen einen Abwahlantrag ausgesprochen.

"Er lässt mitteilen, dass er nicht zurücktreten wird."

Die Kreisverwaltung teilte am Dienstagnachmittag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass Pföhler nicht zurücktreten werde. Außer eines Rücktritts bleiben dem Landrat allerdings weitere Optionen für einen möglichen vorzeitigen Abschied. Er könnte sich beispielsweise in den einstweiligen Ruhestand versetzen lassen oder sich dauerhaft krankschreiben lassen.

Eigene Partei distanziert sich von Landrat

Die CDU im Kreistag hatte sich in einer Pressemitteilung von ihm distanziert und sich auch für einen politischen Wechsel an der Kreisspitze ausgesprochen. Als Grund dafür gab die CDU die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz gegen den 63-jährigen Landrat an. Außerdem vertrauten die Menschen im Kreis dem Landrat nicht mehr, heißt es in dem Schreiben.

CDU-Kreisgeschäftsführer Michael Schneider sagte, er gehe davon aus, dass sich seine Fraktion bei der Kreistagssitzung der Resolution der oppositionellen SPD anschließe. Einen Rücktritt Pföhlers fordert die CDU nach eigenen Angaben aber nicht.

Die Grünen-Fraktion hingegen will den Landrat abwählen lassen. Sollte der Abwahlantrag im Kreistag keine Mehrheit finden, würden sich aber auch die Grünen in Ahrweiler der Resolution der SPD anschließen, sagte ihr Vorsitzender Wolfgang Schlagwein.

SPD-Fraktion wartet auf Reaktion des Landrats

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Christoph Schmitt sagte dem SWR, wenn Pföhler nicht auf die Resolution reagiere, werde die SPD-Fraktion zur nächsten Kreistagssitzung im Oktober ein Abwahlverfahren in den Blick nehmen. Dieses sei allerdings mit hohen Hürden verbunden und ziehe eine Neuwahl nach sich, die man den Menschen im Ahrtal eigentlich noch nicht zumuten wolle.

Nach Angaben einer Kreissprecherin ist der Landrat seit dem 11. August krankgeschrieben. Die CDU-Fraktion im Kreis Ahrweiler hatte am Montagabend mitgeteilt, dass Pföhler sein Amt "absehbar nicht mehr ausüben kann". Seine Vertretung wird den Angaben zufolge der Erste Kreisbeigeordnete Horst Gies (CDU) übernehmen.

Finanzielle Einbußen im Falle eines Rücktritts

Im Falle eines Rücktritts müsste der Landrat mit deutlichen finanziellen Einbußen bei seiner Altersvorsorge rechnen. Denn mit dieser Entscheidung würde er auch seine Rolle als Beamter aufgeben und keine Beamtenpension mehr erhalten.

Anders wäre es, wenn Landrat Pföhler abgewählt würde. Für diesen Fall behielte er seine Beamtenpension. Sie wäre lediglich etwas geringer - aufgrund seines vorzeitigen Ausscheidens aus dem Amt.