Die Menschen im Kreis Neuwied haben rund 292.000 Euro für das Ahrtal gespendet. Dieses Geld hat die Kreisverwaltung Neuwied an vier verschiedene Projekte im Ahrtal übergeben. Jeweils 115.000 Euro bekommen das Lebenshilfehaus in Sinzig und der Ortsverein des Roten Kreuzes in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Rest geht an die Arbeiterwohlfahrt und die Charity-Alliance.