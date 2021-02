Im Landkreis Neuwied sollen zum kommenden Schuljahr alle Schulen eine neue IT-Infrastruktur bekommen. Das kündigte Landrat Achim Hallerbach (CDU) an. Konkret gehe es darum, die Schulen mit WLAN auszustatten, damit künftig in jedem Klassenraum Internetzugang vorhanden sei. Bereits im November hatte der Kreis nach Angaben der Verwaltung mit den Arbeiten an den Schulen begonnen. Bis zum Ende des laufenden Schuljahres soll die Installation an allen 25 Schulen des Kreises abgeschlossen sein. Danach sollen den Angaben zufolge die Klassenräume mit IT-Hardware - also zum Beispiel Laptops und Tablets - ausgestattet werden.