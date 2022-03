Kreis Mayen-Koblenz prüft weitere Pegelmessstellen

Der Kreis Mayen-Koblenz lässt derzeit eigenen Angaben zufolge prüfen, an welchen Flüssen und Bächen er weitere Pegelmessstellen einrichten kann. Die Anlagen sollen die Bevölkerung frühzeitig vor Überschwemmungen warnen. Bislang gibt es im Kreis Mayen-Koblenz demnach nur drei Pegelmessstellen: zwei an der Nette und eine am Baybach. Deshalb habe der Landkreis alle Ortschaften gebeten, weitere mögliche Gefahrenstellen an den Gewässern zu melden, teilte ein Sprecher mit. An welchen dieser Stellen Messstationen sinnvoll sind, soll nun die Hochschule Koblenz bis zum Sommer prüfen. Die zusätzlichen Pegelmessstationen seien notwendig, weil Wetterdienste lokale Unwetter nicht genau genug vorhersagen könnten, so die Kreisverwaltung.