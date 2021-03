per Mail teilen

Sie werden beleidigt, verprügelt und mit Mistgabeln oder Beilen attackiert: Amtstierärzte im nördlichen Rheinland-Pfalz werden immer häufiger Opfer von Angriffen.

Das sei ein alarmierendes Zeichen, so ein Sprecher des Kreises Mayen-Koblenz. Erst im Februar hätte sich beispielsweise ein Tierhalter einer Amtstierärztin von hinten genähert und ihr gesagt, dass er ihr schon beim letzten Besuch hätte "in die Fresse schlagen sollen". Daraufhin habe er ihr mit Wucht auf den Hinterkopf geschlagen und versucht, die Tierärztin am Genick zu packen, wobei sie sich aus dem Griff herauswinden konnte.

Brenzlig wird es, wenn Haustiere weggenommen werden

Bei etwa 300 Einsätzen im Kreis Mayen-Koblenz habe es im vergangenen Jahr ungefähr zehn Handgreiflichkeiten gegeben. Das sei deutlich häufiger als noch vor einigen Jahren. Brenzlig werde es immer dann, wenn Haustiere den Besitzern weggenommen werden müssten oder Viehbetriebe durch das Eingreifen der Veterinäre um ihre wirtschaftliche Existenz fürchteten. Der Kreis Mayen-Koblenz weist darauf hin, dass jede Form von sprachlicher oder körperlicher Gewalt gegenüber den Tierärzten angezeigt werde.

Wenn Tierhalter ihre Haustiere nicht richtig versorgen, müssen sie von ihren Besitzern weggenommen werden. Das führt oft zu Konflikten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt

Gewalt nicht nur im Kreis Mayen-Koblenz ein Problem

Auch im Westerwald- und dem Rhein-Lahn-Kreis sehen sich die Kreis-Tierärzte den Angaben zufolge immer wieder verbalen Attacken durch Tierbesitzer ausgesetzt. Im Kreis Cochem-Zell und im Kreis Ahrweiler würden Tierärzte in besonderen Fällen von der Polizei begleitet werden. Der Rhein-Hunsrück-Kreis berichtet von der Vielfältigkeit der Angriffe: Die Tierärzte würden bedroht, absichtlich beinahe angefahren oder privat verfolgt werden.

Deeskalationstrainings für Tierärzte

Die Mitarbeiter des Veterinäramtes in Mayen-Koblenz müssen nach Angaben eines Sprechers zur Vorbereitung auf solche Situationen Deeskalationstrainings absolvieren. Man könne sich aber nicht umfassend auf die Konfrontationen vorbereiten, da jede Situation anders sei. Mittlerweile sei aber bei den Kontrollen meist ein Assistent dabei, der im Notfall eingreifen könne.