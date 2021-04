Ein straffällig gewordener Somalier ist nach Angaben des Kreises Cochem-Zell in sein Heimatland abgeschoben worden. Der Mann sollte nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis dem Kreis zugewiesen werden. Er saß mehrere Jahre in der JVA Diez in Haft, weil er wegen Vergewaltigung verurteilt worden war. Auch im Gefängnis wurde der Mann immer wieder straffällig, wodurch sich die Dauer seiner Haft verlängerte. Als bekannt wurde, dass er nach seinem Gefängnisaufenthalt in den Kreis Cochem-Zell kommen sollte, beantragte die Verwaltung seine Abschiebung. Zunächst sah es aber danach aus, dass das nicht klappt, weil ein wichtiges Dokument fehlte. Es habe sich aber doch die Chance ergeben, den Mann mit einem Sonderflug abzuschieben, teilte die Kreisverwaltung mit.