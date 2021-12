Kreis Altenkirchen verbietet sogenannte Montagsspaziergänge

per Mail teilen

Nachdem sich zuletzt in vielen Orten im Norden des Landes Menschen zu sogenannten Montagsspaziergängen verabredet hatten, reagieren jetzt erste Kommunen mit Verboten und Auflagen.

Der Kreis Altenkirchen untersagt mit einer am Donnerstag erlassenen Allgemeinverfügung sogenannte Montagsspaziergänge am 27. Dezember. "Nach den Erfahrungen von Polizei und Ordnungsbehörden stehen diese nicht im Einklang mit dem Versammlungsgesetz und den Corona-Bekämpfungsverordnungen, da die Abstandsregeln und Maskenpflicht nicht eingehalten werden. Zudem waren sie bisher nicht angemeldet", so Landrat Peter Enders (CDU). Da es Aufgabe des Kreises sei, das Infektionsgeschehen einzudämmen, habe die Verwaltung sich für ein Verbot solcher Spaziergänge von Impf- und Coronamaßnahmen-Kritikern entschieden.

Rhein-Hunsrück-Kreis erlässt vorsorglich Auflagen

Auch der Rhein-Hunsrück-Kreis reagiert auf die unangemeldeten Demonstrationen und setzt vorsorglich Auflagen fest. In der Allgemeinverfügung heißt es, es müssten Ordner eingesetzt werden und entweder Abstände eingehalten oder Masken getragen werden. Die Auflagen richten sich nach der gültigen Corona-Verordnung des Landes.

Ein Verbot wie im Kreis Altenkirchen hält die Kreisverwaltung in Simmern dagegen nicht für angemessen, da die Demonstrationen in ihrem Kreis bislang ruhig und friedlich verlaufen wären. Der Kreis weist aber drauf hin, dass eine unangemeldete Versammlung aufgelöst werden könne.

Andere Kreise im nördlichen Rheinland-Pfalz erteilen vorerst keine Verbote

In Koblenz hatte es zuletzt zwei unangemeldete "Spaziergänge" mit einmal 1.800 und einmal 800 Teilnehmern gegeben. Die Versammlungen verliefen zwar größtenteils friedlich, bei der Demo am Montag konnte die Polizei nach eigenen Angaben jedoch eine erhöhte Gewaltbereitschaft feststellen. So sei es auch zu zwei Angriffen auf Polizeibeamte gekommen.

Die Stadt Koblenz beobachtet die Lage nach eigenen Angaben genau und ist mit der Polizei in Kontakt, plant aber vorerst kein Verbot. Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) erklärt auf eine SWR-Anfrage dazu: "Wir respektieren das Recht auf Meinungsfreiheit, werden aber selbstverständlich Grenzen setzen, wenn die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist, oder Gewalt gegenüber Personen ausgeübt wird."

Keine weiteren Verbote im Norden des Landes

Der Rhein-Lahn-Kreis beobachtet die Lage ebenfalls zusammen mit der Polizei und dem Ordnungsamt. Ob eine Verfügung erlassen werde, sei von weiteren Umständen abhängig. Der Kreis Neuwied will ebenso abwarten und sieht die Stadt Neuwied bei den Demos als zuständig an. Auch im Kreis Ahrweiler, im Westerwaldkreis und im Kreis Mayen-Koblenz sind vorerst keine ähnlichen Allgemeinverfügungen geplant.

Mehrere Kommunen im Land haben die haben die "Montagsspaziergänge" der Impfgegner inzwischen ausdrücklich verboten, darunter Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Frankenthal und der Kreis Bad Dürkheim.