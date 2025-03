per Mail teilen

Der Kreis Ahrweiler stellt am Montagabend ein Konzept vor, das die Folgen von extremen Flutwellen mildern soll. Wer will, kann online zuhören und nachfragen.

Die Präsentation im Internet beginnt um 18 Uhr am Montagabend. Das hat der Kreis Ahrweiler mitgeteilt. Sie wird live über den YouTube-Kanal der Kreisverwaltung gestreamt. Dafür muss man sich nicht anmelden. In der Online-Veranstaltung geht es um den aktuellen Stand des Plans von überörtlichen Maßnahmen zum Schutz vor Hochwassern und Starkregen.

Standorte für 17 große Regenrückhaltebecken

Zunächst waren im Ahrtal 19 große Regenrückhaltebecken geplant, jetzt sind nur noch 17 geplant. Experten haben dafür die genauen Standorte festgelegt. Hätte es diese Becken schon bei der Ahrflut im Sommer 2021 gegeben, hätten sie mehr als die Hälfte der Wassermassen auffangen können.

Landrätin Weigand und Experten von Ingenieurbüros erläutern in einer Videokonferenz die Pläne für diese Regenrückhaltebecken. Sie orientieren sich an den Hochwasserrückhaltebecken, die es in Niederpöbel im Freistaat Sachsen gibt.

Interessierte können online Fragen stellen

Bürgerinnen und Bürger können sich in der Infoveranstaltung im Internet zuschalten und ihre Fragen stellen. Die 17 gewaltigen Becken würden nach heutigem Stand insgesamt mehr als 1,7 Milliarden Euro kosten, so der Kreis. Nach wie vor ist aber unklar, wer diese Summe bezahlen soll.

Aus der Kreisverwaltung hieß es, es habe dazu bereits Gespräche auf politischer Ebene gegeben.