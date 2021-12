Künftig eine Stelle für Hochwasserschutz

per Mail teilen

Der Hochwasserschutz im Kreis Ahrweiler soll künftig von einer Stelle koordiniert werden. Darauf haben sich die Mitglieder des Kreistages verständigt. Hochwasserschutz bestehe aus vielen Teilen, dazu gehörten beispielsweise Landwirtschaft, hochwasserfeste Brücken oder ausgewiesene Überschwemmungsgebiete, so der Kreis. Dafür seien jeweils verschiedene Behörden und Verwaltungen zuständig. Diese Aufgabe soll künftig an einer Stelle zusammenlaufen. Wie das genau aussehen könnte, soll sich jetzt die Kreisverwaltung überlegen. Außerdem beteiligt sich der Kreis am Aufbau eines Sirenenwarnnetzes. Dafür bekommen auch die Kommunen Geld, die nicht von der Flutkatastrophe betroffen sind. Einem entsprechenden Antrag haben die Kreistagsmitglieder zugestimmt.