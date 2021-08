per Mail teilen

Im Kreis Ahrweiler haben die Menschen am Mittwochabend der Opfer der Flutkatastrophe gedacht. Landrat Jürgen Pföhler (CDU) hatte dazu aufgerufen.

Von 19:50 Uhr bis 20 Uhr hielten die Menschen im Kreis Ahrweiler inne. Ein Schweigemoment, mit Glockengeläut der Kirchen im Umland. Im Gedenken an die bislang 134 geborgenen Toten des Hochwassers und der tausenden Betroffenen. 73 Menschen werden noch vermisst. 766 wurden bei der Katastrophe vor zwei Wochen verletzt.

Landrat: "Wir sind nun gezwungen, die Geschichte unseres Kreis neu zu schreiben"

In einem auf Facebook veröffentlichten Text wendete sich Landrat Pföhler zum Zeitpunkt des Gedenkens um 19:50 Uhr in emotionalen Worten an die Bürger und Helfer im Kreis Ahrweiler. "Vor zwei Wochen ist eine nie dagewesene und unvorhersehbare Unwetterkatastrophe über uns hereingebrochen. Nichts ist seitdem mehr wie es war und wir stehen nach wie vor tief geschockt und fassungslos vor dem Erlebten", so Pföhler.

"Viele von uns haben ihnen nahe stehende Menschen verloren, Existenzen wurden zerstört und unsere Heimat ist an vielen Stellen kaum noch wiederzuerkennen." Man sei nun gezwungen, die Geschichte des Kreises Ahrweiler neu zu schreiben. Neben dem Gedenken an die Opfer und Betroffenen im eigenen Kreis drückte der Landrat auch den anderen vom Unwetter betroffenen Regionen in Deutschland Mitgefühl aus.

Schweigemoment für die Betroffenen der FlutkatastrophePosted by Kreisverwaltung Ahrweiler on Wednesday, July 28, 2021

Doch auch wenn vor den Menschen im Kreis Ahrweiler eine schwere Zeit liege, so habe man "in all dem unermesslichen Leid" auch viel Gutes erfahren. Aus der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus habe man Hilfe und Unterstützung erfahren, schreibt Pföhler. "Dafür sind wir unendlich dankbar!"

Beteiligung von Kirchen, Klinikum und bei Social Media

An dem Gedenken beteiligten sich unter anderem auch die katholische Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler. Neben dem Läuten der Glocken gab es auch seelsorgerliche Angebote und die Möglichkeit, Kerzen in den Kirchen anzuzünden. Die Gemeinden wollen dieses Gedenken in den nächsten vier Wochen fortführen - immer Mittwochs, von 19:50 bis 20 Uhr.

Auch das Marienhaus Klinikum hatte angekündigt, dem Aufruf zu folgen. Auf der Facebook-Seite des Klinikums heißt es: "Liebe Kollegen und Kolleginnen, lasst uns einen Moment inne halten und den vielen Opfern dieser furchtbaren Tragödie gedenken. Lasst uns ihnen damit zeigen, dass sie nicht alleine sind und wir diese Katastrophe gemeinsam durchstehen!" Auch in den Sozialen Netzwerken drückten zahlreiche Menschen ihr Mitgefühl aus.