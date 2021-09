Gies fordert modernes Warnsystem für das Ahrtal

Der amtierende Verwaltungschef im Kreis Ahrweiler, Horst Gies (CDU), fordert, schnell ein modernes Warnsystem für die Bevölkerung im Ahrtal aufzubauen. In einem Brief an Innenminister Roger Lewentz (SPD) sprach er sich für eine entsprechende Sonderförderung des Landes aus. Das Land solle bei der Umstellung auf digitale Alarmierungstechnik den Kreis Ahweiler vorziehen, so Gies. Einige der Sirenen im Ahrtal seien durch die Flut zerstört worden, andere seien nicht mehr auf dem technisch neuesten Stand.